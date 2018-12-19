2018-12-19T17:46:19+03:00
Происшествия

Следователи проверят обстоятельства гибели 15-летней школьницы в Башкирии

По предварительным данным, смерть не носит криминального характера
Яна Базекина
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Сейчас следователи проверяют круг общения и условия проживания погибшей девочкиСейчас следователи проверяют круг общения и условия проживания погибшей девочки
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В Башкирии следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 15-летней школьницы в Стерлитамаке. Напомним, что девятиклассница была найдена мертвой в собственной квартире, при этом видимых телесных повреждений на ее теле не было обнаружено. На экспертизу забрали сотовый телефон девочки и ремень от сумки.

- По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза тела, выясняются все обстоятельства смерти девушки, условия ее проживания и круг общения, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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