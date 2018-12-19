2018-12-19T18:47:02+03:00
Происшествия

В Уфе мошенники украли у пожилой семейной пары 230 тысяч рублей

Злоумышленники представились социальными работниками
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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На днях в полицию обратилась пожилая семейная пара, которая пожаловалась, что их обчистили мошенники. Как рассказали пенсионеры, днем в их квартиру постучался неизвестный мужчина и представился соцработником, который помогает ветеранам и пожилым людям. 91-летний мужчина и его 87-летняя супруга с радостью пустили незнакомца в дом, надеясь, что тот поможет им снизить стоимость коммунальных услуг. А вот после ухода «соцработника» супруги не досчитались своих накоплений – 230 тысяч рублей исчезли вместе с «помощником».

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа: быстро выяснилось, что злоумышленников было двое, и пока один отвлекал пенсионеров, второй быстро обшарил квартиру и вынес деньги.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сейчас преступников разыскивает полиция, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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