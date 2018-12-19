Лишенный прав автомобилист «собрал» в ДТП три автомобиля в Башкирии

19 Дек. 15:44 2018-12-19T15:44:09+03:00

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Сегодня днем, 19 декабря, житель Альшевского района в селе Раевка устроил массовое ДТП, «собрав в кучу» сразу три автомобиля.

Как сообщили в отделе ГИБДД, водитель за рулем «Рено Каптюр» протаранил припаркованные «Ладу Гранту», «Весту» и «Хендай Акцент». Травмы при аварии получил также пешеход, проходивший мимо 65-летний местный житель.

В предполагаемом виновнике ДТП сотрудники ГИБДД сразу узнали нарушителя: две недели назад 26-летний местный житель был задержан будучи пьяным за рулем. От прохождения медосвидетельствования тогда он отказался, за что сегодня судом был лишен прав на полтора года.

При беседе с сотрудниками мужчина вел себя странно и неадекватно, тогда стражи порядка решили его досмотреть. Виновник аварии попытался сбросить из кармана пластиковый пакет с веществом и трубку, напоминающую приспособление для употребления наркотических средств.

- В отношении нарушителя была применена физическая сила, на место вызвана следственно-оперативная группа, - отметили в ГИБДД.