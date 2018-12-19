2018-12-19T19:48:04+03:00
Общество

Нам нечем дышать: уфимцы устроили давку в здании ГИБДД

Люди жаловались на духоту
Эльвина АПАРИНА
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Днем, 19 декабря, в МРЭО ГИБДД, что находится на проспекте Октября, образовалась настоящая давка. Фото с коридора здания опубликовали пользователи социальных сетей. На снимке четко видно, что в отделе очень много людей – негде сесть и даже встать.

- Людям негде сидеть и нечем дышать, огромные очереди. Все перед праздниками решили права поменять? – пишет автор поста.

С чем связана образовавшаяся давка, и почему в будний день столько народу – неизвестно. К тому же госпошлину на получение и замену прав (которая сейчас стоит 2000 рублей – прим.ред.) после нового года поднимать не будут.

Автомобилистка Лилия М. посоветовала действовать через единый портал госуслуг, но, как оказалось, и это не облегчает ситуацию.

- Через госуслуги все занято было с начала декабря. Вчера удалось обменять права (пешеходом пришлось побыть пару дней), и то два часа пришлось ждать, с ноги на ногу переминаясь, - говорит уфимка.

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