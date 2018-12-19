В Уфе прекратили поиски 16-летнего подростка

19 Дек. 15:05 2018-12-19T15:05:46+03:00

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В столице Башкирии прекращены поиски 16-летнего подростка. К счастью, ребенок нашелся живым и здоровым. Родители уже едут его забирать. Где он был, пока неизвестно.

- С ним все хорошо. Спасибо огромное всем! - говорит мать Мария.

Напомним, что мальчик потерялся в микрорайоне Черниковка, предположительно в районе улиц Вологодской и Интернациональной. Обеспокоенные родители обратились с заявлением в полицию. Поиски завершились благополучно.

Отметим, что он пропал сегодня, 19 декабря. Мальчик не говорит, поэтому родители сразу забили тревогу, переживая за сына.