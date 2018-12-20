В Уфе ГИБДД проводят рейдовые мероприятия

СЕГОДНЯ 07:29 2018-12-20T07:29:35+03:00

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На территории столицы Башкирии проходят рейдовые мероприятия ГИБДД. Это необходимо для того, чтобы не допустить аварий с тяжкими последствиями и соблюдать порядок на дорогаз столицы.

Дорожные полицейские проверяют наличие необходимых документов у водителей, их состояние за рулем, соблюдение правил перевозки пассажиров.

- Также выявляют лиц, уклоняющихся от добровольной оплаты административных штрафов за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, - отметили в отделе ГИБДД по Уфе.