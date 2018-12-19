2018-12-19T12:53:48+03:00
Общество

Уфимским работникам ЖЭУ задолжали пять миллионов рублей

Сотрудники не видели своих зарплат три месяца
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

Прокуратура Калининского района Уфы вступилась за права работников ЖЭУ-54. Оказалось, что сотрудникам жилищно-коммунального комплекса уже три месяца не выплачивают зарплату. Долг вырос до пяти млн рублей.

С мая по июль 2018 года организация оставила без день 29 работников. За защитой своих прав граждане обратились в надзорное ведомство.

Прокуратура потребовала выплатить долг перед работниками, а также выписать компенсацию за нарушение сроков выплат.

После вмешательства прокурора компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей. Зарплату сотрудникам выплатили в полном объеме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе в одном из домов батареи в подъезде заменили на полотенцесушители
Нам нечем дышать: уфимцы устроили давку в здании ГИБДД
У жительницы села под Уфой сын украл поросенка и 160 кг корма
В Уфе мошенники украли у пожилой семейной пары 230 тысяч рублей
Следователи проверят обстоятельства гибели 15-летней школьницы в Башкирии
Уфа вошла в тройку городов с самыми высокими новогодними елками
Лишенный прав автомобилист «собрал» в ДТП три автомобиля в Башкирии
В Уфе прекратили поиски 16-летнего подростка
19-летняя больная раком Юлия Емельянова из Башкирии стала героиней шоу «Попроси у неба»
В Уфе пропал без вести 64-летний Владислав Усанов
Евгения Машко пойдет на процедуру ЭКО, чтобы родить седьмого ребенка
Житель Башкирии ответит за убийство, которое совершил пять лет назад
В Уфе разыскивают водителя «Дэу Нексии», который сбил ребенка и скрылся
В Стерлитамаке обнаружили мертвой 15-летнюю школьницу
Каринэ Хабирова помогла построить православный храм
В Уфе осудят брачного афериста, который представлялся успешным бизнесменом и обманул женщину
Сегодня в Уфе будет закрыта парковка перед Конгресс-холлом «Торатау»