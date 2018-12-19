Уфимским работникам ЖЭУ задолжали пять миллионов рублей

19 Дек. 12:53 2018-12-19T12:53:48+03:00

Сотрудники не видели своих зарплат три месяца

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Прокуратура Калининского района Уфы вступилась за права работников ЖЭУ-54. Оказалось, что сотрудникам жилищно-коммунального комплекса уже три месяца не выплачивают зарплату. Долг вырос до пяти млн рублей.

С мая по июль 2018 года организация оставила без день 29 работников. За защитой своих прав граждане обратились в надзорное ведомство.

Прокуратура потребовала выплатить долг перед работниками, а также выписать компенсацию за нарушение сроков выплат.

После вмешательства прокурора компанию оштрафовали на 30 тысяч рублей. Зарплату сотрудникам выплатили в полном объеме.