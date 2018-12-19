Житель Башкирии ответит за убийство, которое совершил пять лет назад

19 Дек. 12:15 2018-12-19T12:47:25+03:00

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В Балтачевском районе Башкирии осудят 57-летнего мужчину. Он обвиняется в том, что пять лет назад убил своего коллегу, а от тела избавился.

Как сообщили в следкоме, в октябре 2013 года в правоохранительные органы сообщили о пропаже 22-летнего работника молочно-товарной фермы. В ходе осмотра комнаты охраны заметили следы крови, что могло говорить о том, что исчезновение носит криминальную причину. Тогда следователи возбудили дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Поиски проходили длительное время, опрашивались коллеги, родные, друзья. Но их причастность к исчезновению парня установлена не была, его тело найдено не было.

В апреле 2018 года на ферме, где работал пропавший, проводили ремонт подземного трубопровода и обнаружили человеческие останки. Генетическая экспертиза показала, что они принадлежат разыскиваемому.

Расследование дела возобновили, снова опросили бывших коллег. Один из них, 57-летний житель Балтачевского района, признался в убийстве.

Оказалось, что в октябре 2013 года обвиняемый вместе со своей сожительницей, еще одним коллегой по работе и потерпевшим выпивали в комнате охраны. Мужчина стал предъявлять претензии своему молодому коллеге, якобы, тот пристает к его возлюбленной. Завязалась ссора, в ходе которой подозреваемый схватил металлическую трубу и ударил ею по голове обидчика. От полученного удара мужчина скончался на месте. Решив скрыть следы преступления, мужчина сбросил тело в яму рядом с фермой, которая была вырыта для ремонта водопроводной трубы, и присыпал землей. Ремонт водопровода вскоре был окончен, и яму зарыли.