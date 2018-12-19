В Стерлитамаке обнаружили мертвой 15-летнюю школьницу

19 Дек. 10:53 2018-12-19T10:53:31+03:00

Телесных повреждений на ее теле нет

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На днях в Стерлитамаке обнаружили мертвой 15-летнюю девочку. Об этом сообщает «ГорОбзор.ру» со ссылкой на собственный источник. Известно, что на ее теле не было обнаружено видимых телесных повреждений. Точную причину смерти установят эксперты.

Источник прокомментировал изданию, что умершая училась в 9 классе одной из городских школ. Пока неизвестно, что именно произошло в тот роковой день - сейчас устанавливаются все обстоятельства ее смерти.

- С места происшествия изъят сотовый телефон девушки и ремень от сумки, - отметил информатор.