2018-12-19T17:04:23+03:00
Дом. Семья

Уфа вошла в тройку городов с самыми высокими новогодними елками

Столица Башкирии уступила Красноярску и заняла второе место
Эльвина АПАРИНА
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Аналитическое агентство ТурСтат опубликовало рейтинг самых высоких новогодних елок в России. Башкирская столица вошла в первую десятку городов с самым высоким символом праздника. Уфа заняла второе место – самая высокая ель составила 34 метра, установленная рядом с детской филармонией.

Столица уступила лишь Красноярску, где на площади красуется самая высокая в стране ель – 55 метров.

Третье место заняла Тула (32 м), следом идут Тюмень (30 м), Иркутск (27,5 м), Москва (27 м), Воронеж (26 м), Санкт-Петербург (25 м), Самара (25 м) и Ставрополь (25 м).

По данным агенства, в большинстве городов высота главных городских елок осталась такой же, как и в прошлую зиму или стала меньше. Живые ели – лишь в Москве и Уфе.

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