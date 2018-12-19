19-летняя больная раком Юлия Емельянова из Башкирии стала героиней шоу «Попроси у неба»

19 Дек. 14:36 2018-12-19T14:36:31+03:00

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Уроженка Стерлитамака, 19-летняя Юлия Емельянова, уже третий год борется с болезнью. В 2016 году ей поставили смертельный диагноз – крупноклеточная неходжкинская лимфома. Все это время она лечится в Москве, в онкологическом центре имени Димы Рогачева.

ИА «Башинформ» сообщает, что не смотря на недуг, Юля продолжает мечтать – хочет побывать моделью, устроить фотосессии, есть много конфет и побывать в Грузии. Все мечты ей помогли осуществить организаторы проекта «Попроси у неба» на телеканале «Пятница».

С последним желанием было тяжелей всего – из-за плохих анализов Юле нельзя было покидать клинику. Вместо этого для девушки устроили «вечер Грузии» - грузинская кухня и концерт. Но, когда анализы нормализовались, Юля все же полетела в страну мечты – увидела море, побывала в горах и встретила закат на берегу.

Сама Юлия и ее мама верят, что девушка поборет болезнь, просто пока еще не время.

–Ждали чуда, но чуда не произошло. Видимо еще не время…Что дальше? пока неясно, — говорит мама Юлии Ирина. - Главное, чтобы опухоли ответили на вводимые препараты и мы не теряем надежды и улыбаемся. Как сказала наша любимая врач: «Боремся дальше. Мы что-нибудь придумаем! Эти слова вселяют огромную надежду!».