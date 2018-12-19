В Уфе разыскивают водителя «Дэу Нексии», который сбил ребенка и скрылся

19 Дек. 11:29 2018-12-19T11:29:55+03:00

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17 декабря в микрорайоне Дема в Уфе в районе остановки «Дагестанская» на улице Магистральной неустановленный водитель за рулем серебристой «Дэу Нексии» сбил 13-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу, автомобилист не уступил ей и наехал на ребенка. Ребенок получил телесные повреждения.

Совершив ДТП, мужчина скрылся с места аварии. Теперь его разыскивают полицейские.

Если вы располагаете информацией о происшествии, сообщите по телефонам: 2370202, 8(927)2379005, 8(917)4200306.