2018-12-19T09:10:11+03:00
Общество

Сегодня в Уфе будет закрыта парковка перед Конгресс-холлом «Торатау»

На площади пройдет мероприятие
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня, 19 декабря, с 20 часов будет закрыта парковка перед Конгресс-холлом «Торатау» в Уфе. Это связано с проведением торжественного мероприятия по передаче новых автомобилей скорой помощи больницам Башкирии, сообщает мэрия Уфы. Десятки медучреждений обзаведутся новыми машинами.

Заехать на площадку можно будет только 20 декабря по окончанию мероприятия. Вероятно, после обеда.

Администрация Уфы приносит извинения за возможные неудобства.

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