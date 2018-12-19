Каринэ Хабирова помогла построить православный храм

19 Дек. 10:09 2018-12-19T15:39:46+03:00

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Супруга врио главы Башкирии посетила Салават, где помогла построить православный храм.

Известно, что в монастырь Святой Варвары Хабирова приехала на минувших выходных. Там первая леди Башкирии пообщалась с настоятелями храма и строителями, которые возводят строения на территории православного храма.

Супруга Радия Хабирова символично положила кирпич в кладку нового корпуса воскресной школы.

- Хочу сказать спасибо за приглашение в эти замечательные места. В монастыре чувствуется благодать. Тут замечательная матушка, которая поражает своей внутренней силой, духовностью. Спасибо людям, которые помогают строить воскресную школу. Детей здесь учат тому, чему, к сожалению, не могут научить в мире, который окружает вокруг. Будет творить такие дела с Божьей помощью, - рассказала Хабирова.