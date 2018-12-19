Каринэ Хабирова помогла построить православный храм
Супруга врио главы Башкирии посетила Салават, где помогла построить православный храм.
Известно, что в монастырь Святой Варвары Хабирова приехала на минувших выходных. Там первая леди Башкирии пообщалась с настоятелями храма и строителями, которые возводят строения на территории православного храма.
Супруга Радия Хабирова символично положила кирпич в кладку нового корпуса воскресной школы.
- Хочу сказать спасибо за приглашение в эти замечательные места. В монастыре чувствуется благодать. Тут замечательная матушка, которая поражает своей внутренней силой, духовностью. Спасибо людям, которые помогают строить воскресную школу. Детей здесь учат тому, чему, к сожалению, не могут научить в мире, который окружает вокруг. Будет творить такие дела с Божьей помощью, - рассказала Хабирова.
Супруга Радия Хабирова посетила Салаватскую епархию.