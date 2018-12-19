2018-12-19T13:58:42+03:00
Общество

В Уфе пропал без вести 64-летний Владислав Усанов

Мужчина перестал выходить на связь еще 29 ноября
Эльвина АПАРИНА
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Мужчина пропал 29 ноябряМужчина пропал 29 ноября
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В Уфе уже три недели родные разыскивают 64-летнего Владислава Усанова. Мужчина пропал еще 29 ноября и с тех пор не выходит на связь с семьей. Обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам «Лиза Алерт».

- Может находиться в вашем районе, - пишут поисковики.

Приметы: рост 170 см, худощавый, волосы седые с залысиной, глаза карие, носит усы.

Был одет в черные вельветовые джинсы, светлые кроссовки и бейсболку.

Если вам известно о местонахождении уфимца, сообщите в полицию или на горячую линии добровольцев 8 (800) 700-54-52.

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