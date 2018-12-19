2018-12-19T08:29:22+03:00
Общество

Вице-премьера Башкирии заметили в эконом-классе самолета

Ленара Иванова вылетела в Москву утренним рейсом
Эльвина АПАРИНА
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Фото: Гульнара ГарифуллинаФото: Гульнара Гарифуллина
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Сегодня утром в самолете Уфа-Москва пассажиры воздушного судна заметили Ленару Иванову. Все бы ничего, но уфимцы удивились тому, что исполняющая обязанности заместителя премьер-министра Правительства РБ летит эконом-классом (он представляет собой самый бюджетный вид перелета – прим.ред.). Тем более, что других вице-премьеров куда чаще видели в бизнес-классе.

Кто-то предположил, что вылететь в столицу пришлось срочно, а билеты остались только в «экономе». Однако те, кто хорошо знает высокопоставленную чиновницу, не удивились – Ленара Иванова всегда летает эконом-классом.

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