2018-12-20T06:33:09+03:00
Происшествия

В Башкирии водитель иномарки погиб, съехав в кювет и протаранив газовую опору

ДТП произошло вечером в Миякинском районе
Эльвина АПАРИНА
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Позачера вечером, 18 декабря, в Миякинском районе Башкирии произошла смертельная авария. Как сообщили в ГИБДД по РБ, на автодороге Чишмы-Аксеново-Мияки 54-летний мужчина за рулем «Сузуки Гранд Витара» не справился с управлением и съехал в кювет, где протаранил газовую опору.

В конечном итоге водителя выбросило из автомобиля на перекрытие гаража одного из хозяйств. Мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Всего за минувшие сутки произошло семь автоаварий, в которых один человек погиб и восемь пострадали.

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