В Уфе на пожаре в многоэтажке пострадали мужчина и женщина
Их госпитализировали в одну из городских больниц
фото: архив КП
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Вчера днем, 18 декабря, в центре Уфы на улице Пархоменко загорелась квартира в одной из многоэтажек. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, огонь вспыхнул на втором этаже в 12.30.
На место оперативно выехали пожарные, в тушении участвовали 16 сотрудников и шесть единиц техники. По лестничным маршам огнеборцы эвакуировали троих уфимцев, одну женщину спасли с помощью выдвижной лестницы из окна второго этажа.
Двое жильцов, мужчина и женщина, получили ожоги. С травмами их увезли в оду из городских больниц.