В Башкирии перекроют движение по Бельскому мосту

19 Дек. 07:36 2018-12-19T07:36:26+03:00

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Сегодня, 19 декабря, с 10 до 20 часов будет частично перекрыто движение по мосту через реку Белая в Стерлитамаке. Об этом сообщает городская администрация.

В мэрии города принесли извинения за причиненные неудобства и попросили заранее планировать маршрут движения. Также в горадминистрации отметили, что перекрытие движения связано с испытаниями объекта после ремонта.

Напомним, мост через Агидель в Стерлитамаке перекрывают не впервые. В начале сентября движение по мосту уже закрывали. Тогда автомобилистам приходилось оставлять машины и идти пешком. Открытие моста после ремонта состоялось 26 ноября, наа реконструкцию одной из опор было выделено 10 млн рублей.