2018-12-19T07:17:50+03:00
Общество

В Уфе задержали мигранта, торговавшего насваем

Мужчину выдворят из страны за нарушение законодательства
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба МВД по БашкирииФото: пресс-служба МВД по Башкирии
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Накануне в Уфе сотрудники полиции задержали уроженца ближнего зарубежья, у которого в машине обнаружили крупную партию насвая. Теперь по решению суда его выдворят из страны.

Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, на торговца запрещенным зельем обратили внимание общественники. Он продавал насвай в одном из торговых центров Советского района башкирской столицы. Когда полицейские прибыли на «точку», мужчина стал нервничать и вести себя вызывающе. Сотрудники МВД провели проверку его автомобиля и обнаружили там 254 пакетика насвая. Его тут же задержали и доставили в отдел полиции.

По решению Советского районного суда Уфы его выдворят за пределы России из-за нарушения законодательства.

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