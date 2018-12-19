В Башкирии за капремонт дворца культуры оштрафовали директора

19 Дек. 06:45 2018-12-19T06:45:43+03:00

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Директора Белорецкого городского дворца культуры оштрафовали за нарушения при капитальном ремонте здания. Он не учел, что здание является объектом культурного наследия и ремонтировать его нужно по определенным правилам. В частности, руководитель должен был получить специальное разрешение от органов по охране культурного наследия, но он этого не сделал.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии, муниципальный чиновник был оштрафован за нарушение правил капитального ремонта объекта культурного наследия по решению городского суда. Не солгасившись с этим решением, он обжаловал его в Верховном суде. В свою очередь, вышестоящая инстанция отклонила жалобу и оставила штраф в силе. Теперь директор заплатит 20 тысяч рублей.