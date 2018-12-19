2018-12-19T06:32:23+03:00
Происшествия

На концерте Радика Юльякшина эвакуировали зрителей из-за сообщения о бомбе

К счастью, силовики среагировали быстро
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В минувший вторник, 18 декабря, во время концерта в городе Азнакаево, что в соседнем Татарстане, на концерте Радика Юльякшина произошел неприятный случай. Как рассказал артист в своем Instagram, прямо во время выступления с неизвестного номера «поступил звонок с угрозами в которых сообщалось, что в здании находится взрывное устройство и скоро произойдет взрыв».

Менеджеры Элвина Грея тут же позвонили в полицию и передали всю информацию. К счастью, сотрудники МВД отреагировали мгновенно и уже через три минуты прибыли на место. Всех зрителей и персонал концертного зала эвакуировали и практически сразу вычислили нарушителя. Как пояснили полицейские, номер, с которого поступил звонок, принадлежит человеку, который стоит на учете в психдиспансере.

Спустя некоторое время концерт заслуженного артиста Башкирии возобновился. Что касается неприятного инцидента, Элвин Грей поблагодарил сотрудников силовых структур за профессионализм и оперативность, а также принес извинения зрителям.

- Будет произведено доскональное разбирательство, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Спасибо силовым структурам за профессиональную работу и оперативность! Приносим свои извинения слушателям за доставленные неудобства, - написал Юльякшин в своем Instagram.

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