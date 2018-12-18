Уфимцев приглашают продегустировать еду из школьных столовых

18 Дек. 19:47 2018-12-18T19:47:55+03:00

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В уфимских школах Советского, Кировского, Октябрьского и Калининского районах пройдут «Дни открытых дверей». Желающие смогут попробовать и оценить еду из столовых. Об этом сообщает администрация города.

На сегодняшний день организацией питания школьников занимаются три Оператора питания, которые обслуживают 128 образовательных учреждений, где обучаются свыше 116 тысяч учащихся. Из них питанием охвачено более 100 тысяч или 95 % от общего количества обучающихся, в том числе горячим питанием около 95 тысяч учащихся или 82 %.

Дегустация обедов и завтраков состоится для того, чтобы у родителей сложилось позитивное мнение о школьной еде.

С графиком «Дней открытых дверей» можно ознакомиться на официальном сайте мэрии Уфы в разделе «Документы».