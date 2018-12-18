В Башкирии похолодает до -27 градусов
Осадков по-прежнему будет мало
.
Изменить размер текста:
Синоптики Башкирии сообщили о прогнозе погоды на ближайшие дни.
- В передней части полярного антициклона в ближайшие дни ожидается морозная зима, - отметили в Башгидромете.
Температура воздуха понизится ночью до -16,-21 градуса при прояснениях до -22,-27. Днем столбик термометра покажет -10, -15 градусов.
Осадков по-прежнему будет мало – слабый снег будет выпадать лишь в отдельных районах республики. К концу недели ожидается дальнейшее усиление морозов.
Напомним, что месяцем ранее метеорологи сообщали, что зима в Башкирии будет теплой.