В Башкирии похолодает до -27 градусов

18 Дек. 19:09 2018-12-18T19:09:55+03:00

Осадков по-прежнему будет мало

Изменить размер текста: A A

Синоптики Башкирии сообщили о прогнозе погоды на ближайшие дни.

- В передней части полярного антициклона в ближайшие дни ожидается морозная зима, - отметили в Башгидромете.

Температура воздуха понизится ночью до -16,-21 градуса при прояснениях до -22,-27. Днем столбик термометра покажет -10, -15 градусов.

Осадков по-прежнему будет мало – слабый снег будет выпадать лишь в отдельных районах республики. К концу недели ожидается дальнейшее усиление морозов.

Напомним, что месяцем ранее метеорологи сообщали, что зима в Башкирии будет теплой.