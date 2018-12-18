В 2019 году на жилье для многодетных семей выделят полмиллиарда рублей

18 Дек. 18:17 2018-12-18T18:18:44+03:00

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В республике в два раза увеличили размер финансирования на приобретение жилья многодетным семьям с пятью и более несовершеннолетними детьми. В 2019 году на эти цели потратят полмиллиарда рублей, заявид Радий Хабиров, обращаясь к Госсобранию.

Врио главы Башкирии публично рассказал о семьей Зайнуллиных. Самат и Галия воспитали пятерых детей, один из которых погиб в Чечне и посмертно был награжден орденом Мужества.

Также Хабиров отметил, что успешно реализуются проекты, направленные на улучшение демографической ситуации, укрепление семейной политики, поддержку материнства и детства.