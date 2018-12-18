Налогового инспектора из Башкирии задержали при получении крупной взятки

18 Дек. 17:47 2018-12-18T17:47:22+03:00

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В Башкирии осудят налогового инспектора. Женщина подозревается в получении крупной взятки и обвиняется по статье 290 УК РФ, сообщает следком по РБ.

Выяснилось, что с сентября 2015 по май 2016 года проводилась выездная налоговая проверка в отношении одного из обществ с ограниченной ответственностью в Иглинском районе республики. Налоговый инспектор выявила серьезные нарушения - неполная уплата налога на добавочную стоимость и налога на прибыль на общую сумму свыше 2,3 млн рублей.

Она потребовала у директора предприятия 300 тысяч рублей, пообещав, что в акте не укажет на нарушения. Коммерсант согласился и передал ей 150 тысяч рублей. Но вскоре он решил рассказать о преступлении в правоохранительные органы.

В августе 2018 года сразу после получения второй половины взятки в сумме 150 000 рублей, налогового инспектора задержали с поличным.

Ей грозит до 12 лет лишения свободы.