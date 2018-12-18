Уфимский художник подарил мировой рэп-звезде его портрет

18 Дек. 15:28 2018-12-18T15:28:32+03:00

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Студент Уфимского института искусств Айнур Тимергалиев давно знаменит тем, что рисует портреты мировых знаменитостей и их родственников, а при возможности – вручает их в подарок. Ранее приятный презент уже получали такие звезды, как Джефф Монсон, Майк Тайсон, Хабиб Нурмагомедов, 50 Сent, Swizz Beatz, Егор Крид, Тимати, Баста, группа «Пицца», Диана Арбенина , L'One, Джиган и многие другие.

На этот раз Айнур Тимергалиев нарисовал портрет дочери своего давнего кумира – звездного рэп-исполнителя Ллойда Бэнкса. Бэнкс является близким другом 50 Сent и в свое время был покорен портретом маленького сына рэпера. А уфимский художник давно увлекается рэп-культурой, поэтому с радостью вызвался исполнить пожелание своего кумира.

- Портрет дочери Lloyd Banks .В классическом стиле, простой карандаш. Вы только почувствуйте этот мягкий стиль и переходы тонов в этом рисунке, - рассказал о своем новом творении Тимергалиев.

Судя по фотографии, который выложил в соцсети сам рэпер, он остался очень доволен подарком.