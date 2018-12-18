Мэр Уфы о послании Радия Хабирова: «Мы уже начали работу»

18 Дек. 14:37 2018-12-18T14:37:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава уфимской администрации позитивно оценил выступление Хабирова перед депутатами Курултая и приглашенными гостями. По словам Ульфата Мустафина, послание главы стало для него и его коллег «ориентиром в дальнейшей работе».

- Мы уже начали работу по многим направлениям, которые сегодня озвучил врио главы. Сегодня Башкирия – один из развитых регионов России, а Уфа по многим показателям занимает передовые позиции. Нам нужно двигаться вперед, но есть моменты, которые требуют проработки. Приоритетом для нас станет создание комфортной городской среды и улучшение жизни горожан, - подчеркнул Мустафин.

Согласилась с Мустафиным и его заместитель Алина Сулейманова:

- Радием Хабировым были поставлены конкретные задачи. По итогам выступления мы уже провели встречу с вице-спикером Курултая Эльвирой Аиткуловой, а также и.о. министра образования Айбулатом Хажиным. Обсудили вопросы строительства и ремонта аварийных школ. Эти объекты будут включены в программу, которую поручил принять глава региона.