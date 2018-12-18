2018-12-18T13:56:04+03:00
Общество

В Уфе вандалы разрушили ледовые городки и скульптуры

А также продолжают расписывать стены в подъездах и почтовые ящики
Яна Базекина
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Фото: уфимская городская администрацияФото: уфимская городская администрация
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Каждый год во дворах Башкирии появляются красивые ледовые городки, украшенные сказочными фигурами. Например, в уфимских дворах в этом году по инициативе «коммунальщиков» были установлены 64 новогодние елки с ледяными горками, а также залита 41 хоккейная коробка.

Вот только хулиганы с завидным постоянством продолжают портить эту красоту: разрисовывают ледяные статуи, разбивают их, расписывают борта хоккейных коробок, посыпают песком горки. Про подъезды и говорить не приходится: разрисованные граффити стены и почтовые ящики, разбитые лампочки и обклеенные лифтовые кабины, покрытые мусором и окурками лестницы… Каждый год на восстановление испорченного общедомового имущества приходится тратить миллионы рублей.

В уфимской городской администрации напоминают, что уголовный кодекс предусматривает серьезное наказание за вандализм. Например, за порчу или осквернение зданий, общественного транспорта или мест общественного пользования взымается штраф до 40 тысяч рублей или назначаются общественные работы сроком до года. Самое серьезное наказание – арест до трех месяцев.

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