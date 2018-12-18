В Башкирии директор кафе пыталась откупиться взяткой за продажу алкоголя подростку

18 Дек. 11:46 2018-12-18T11:46:53+03:00

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Неприятная история произошла в октябре в одном из кафе в Салавате: там подростку продали алкоголь, хотя это строго запрещено законом. Об возмутительном правонарушении стало известно в полиции, и руководству заведения грозил внушительный штраф до полумиллиона рублей. Директор кафе решила уладить дело по-своему и предложила полицейскому 20 тысяч рублей в обмен на маленькую «любезность» - не возбуждать административное дело. Вот только полицейский оказался неподкупным и сообщил о предложении своему начальству.

- Прокуратура возбудила в отношении организации административное дело по статье «Незаконное предложение вознаграждения от имени юридического лица»; мировой судья оштрафовал руководство на 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. – Также проводится доследственная проверка для дачи уголовно-правовой оценки руководителя фирмы.