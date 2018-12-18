Жительница Башкирии подозревается в убийстве своего новорожденного ребенка
Чудовищная трагедия разыгралась в ноябре в Иглинском районе республики. 30-летняя жительница села Тавтиманово родила живого и здорового ребенка, но решила от него избавиться. Женщина безжалостно задушила малыша, а тельце спрятала в доме, где его позже обнаружили родственники сельчанки.
На место происшествия немедленно выехали следователи и полицейские, которые быстро определили, что смерть ребенка носит криминальный характер. Подозрения пали на мать малыша, сейчас женщина находится под домашним арестом.
- В настоящее время подозреваемая задержана, с ней проводятся первоначальные следственные действия, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. – Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.