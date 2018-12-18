2018-12-18T09:22:14+03:00
Происшествия

Уфимца подозревают в поджоге квартиры бывшей жены

Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

63-летнего жителя Уфы подозревают в поджоге квартиры своей бывшей жены. Все случилось в августе: в полицию поступило сообщение, что горит квартира в жилом доме на улице Мажита Гафури. Выяснилось, что причиной возгорания стал поджог, а вскоре полицейские задержали и предполагаемого злоумышленнника.

По предварительным данным, неоднократно ранее судимый мужчина развелся со своей женой, но продолжал регулярно наведываться в квартиру, где проживала экс-супруга и его дочь. Уфимец скандалил, выяснял отношения, поэтому мать с дочкой предпочитали пережидать на улице, пока смутьян не успокоится и не уйдет. В тот день женщины снова вышли на улицу и вдруг увидели, что из окон их квартиры выбиваются языки пламени.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», – сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – Сейчас подозреваемый находится под стражей. За совершенное преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе в одном из домов батареи в подъезде заменили на полотенцесушители
Нам нечем дышать: уфимцы устроили давку в здании ГИБДД
У жительницы села под Уфой сын украл поросенка и 160 кг корма
В Уфе мошенники украли у пожилой семейной пары 230 тысяч рублей
Следователи проверят обстоятельства гибели 15-летней школьницы в Башкирии
Уфа вошла в тройку городов с самыми высокими новогодними елками
Лишенный прав автомобилист «собрал» в ДТП три автомобиля в Башкирии
В Уфе прекратили поиски 16-летнего подростка
19-летняя больная раком Юлия Емельянова из Башкирии стала героиней шоу «Попроси у неба»
В Уфе пропал без вести 64-летний Владислав Усанов
Евгения Машко пойдет на процедуру ЭКО, чтобы родить седьмого ребенка
Уфимским работникам ЖЭУ задолжали пять миллионов рублей
Житель Башкирии ответит за убийство, которое совершил пять лет назад
В Уфе разыскивают водителя «Дэу Нексии», который сбил ребенка и скрылся
В Стерлитамаке обнаружили мертвой 15-летнюю школьницу
Каринэ Хабирова помогла построить православный храм
В Уфе осудят брачного афериста, который представлялся успешным бизнесменом и обманул женщину
Сегодня в Уфе будет закрыта парковка перед Конгресс-холлом «Торатау»