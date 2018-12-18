Уфимца подозревают в поджоге квартиры бывшей жены

18 Дек. 09:22 2018-12-18T09:22:14+03:00

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63-летнего жителя Уфы подозревают в поджоге квартиры своей бывшей жены. Все случилось в августе: в полицию поступило сообщение, что горит квартира в жилом доме на улице Мажита Гафури. Выяснилось, что причиной возгорания стал поджог, а вскоре полицейские задержали и предполагаемого злоумышленнника.

По предварительным данным, неоднократно ранее судимый мужчина развелся со своей женой, но продолжал регулярно наведываться в квартиру, где проживала экс-супруга и его дочь. Уфимец скандалил, выяснял отношения, поэтому мать с дочкой предпочитали пережидать на улице, пока смутьян не успокоится и не уйдет. В тот день женщины снова вышли на улицу и вдруг увидели, что из окон их квартиры выбиваются языки пламени.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», – сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – Сейчас подозреваемый находится под стражей. За совершенное преступление ему грозит до пяти лет лишения свободы.