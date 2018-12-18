2018-12-18T10:34:15+03:00
Политика

Радий Хабиров потребовал построить нормальные детские площадки

Врио главы республики возмутило состояние дворов в городах и районах
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот трансляции БСТФото: скриншот трансляции БСТ
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Врио главы Башкирии во время послания к депутатам Госсобрания-Курултая заявил, что возмущен состоянием детских площадок в городах и районах республики.

- Во время поездок по районам и городам, я всегда обращаю внимание на качество жизненной среды. Работу коммунальных услуг, благоустроенность наших населенных пунктов и экологическую ситуацию. Часто меня неприятно удивляет то, что я вижу. Посмотрите на наши детские площадки. Это же просто стыдно. А теперь посмотрите, как они должны выглядеть. Это не стоит баснословных денег, - заявил Хабиров.

По его словам, многие регионы, с меньшими деньгами в бюджете активно решают эти проблемы.

-Почти 3 тысячи дворов нуждаются в благоустройстве. В следующем году направим на эти цели более 3,4 млрд рублей, - подытожил врио главы Башкирии.

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