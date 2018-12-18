В уфимской многоэтажке загорелась квартира: эвакуировали пять человек
К счастью, никто из жильцов не пострадал
Фото: Рустем АХУНОВ
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Вчера днем, 17 декабря, в Уфе загорелась трехкомнатная квартира в доме на улице Достоевского. Соседи немедленно вызвали пожарных, поскольку весь подъезд заволокло черным удушливым дымом.
- На месте происшествия работали силы и средства МЧС в составе трех единиц спецтехники и семи человек личного состава, - сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.
Из опасной зоны эвакуировали пять человек; к счастью, никто из жильцов не пострадал. По предварительным данным, в квартире загорелось домашнее имущество, однако, точные причины и обстоятельства произошедшего выяснят дознаватели, которые проводят проверку.