В уфимской многоэтажке загорелась квартира: эвакуировали пять человек

18 Дек. 12:56 2018-12-18T12:56:29+03:00

К счастью, никто из жильцов не пострадал

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Вчера днем, 17 декабря, в Уфе загорелась трехкомнатная квартира в доме на улице Достоевского. Соседи немедленно вызвали пожарных, поскольку весь подъезд заволокло черным удушливым дымом.

- На месте происшествия работали силы и средства МЧС в составе трех единиц спецтехники и семи человек личного состава, - сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.

Из опасной зоны эвакуировали пять человек; к счастью, никто из жильцов не пострадал. По предварительным данным, в квартире загорелось домашнее имущество, однако, точные причины и обстоятельства произошедшего выяснят дознаватели, которые проводят проверку.