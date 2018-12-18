В Башкирии сохранят поддержку семей, в которых дети ходят в садики

18 Дек. 08:19 2018-12-18T08:59:57+03:00

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Радий Хабиров поддержит компенсации родителям, дети которых ходят в дошкольные учреждения.

Сегодня, во время обращения к депутатам Курултая Башкирии, Радий Хабиров рассказал, что он сохранит поддержку малоимущих семей, дети в которых посещают дошкольные учреждения.

Напомним, что ранее в этом году Рустэм Хамитов сохранил субсудии для малоимущих семей, дети в которых посещают детские сады. Льготы сохранили до 1 января 2019 года. Скоро этот срок закончится.

- Я понимаю переживание родителей. Иногда небольшая разница в доходах семей может лишить их субсидий. Поэтому я принимаю решение сохранить поддержку для всех семей, в которых дети ходят в садики. На это мы потратим один миллиард рублей, - сообщил Хабиров.