Радий Хабиров предложил оценить работу глав районов и отправить слабых в отставку
Врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил своеобразную «управленческую реформу» на местах. Он посоветовал Ассоциации муниципальных образований оценить работу каждого главы района Башкирии, после чего самые слабые из них должны уйти в отставку.
- У граждан много вопросов о системе назначения, подбора и ротации управленческих кадров. У нас ложилось так, что некоторые главы десятилетиями сидят на своих постах и покидают их лишь после громких скандалов, - заявил Хабиров.
Кроме того, он пояснил, что каждый из глав муниципалитетов должен ровняться на самого успешного в мире главу муниципалитета - Рудольфа Джулиани, экс-мэра Нью-Йорка.
-Он доказал, что даже в самом сложном и заброшенном муниципалитете можно улучишть ситуацию, - подытожил Хабиров.