Радий Хабиров предложил оценить работу глав районов и отправить слабых в отставку

18 Дек. 08:16 2018-12-18T08:20:00+03:00

Об этом он заявил во время послания депутатам Курултая

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Врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил своеобразную «управленческую реформу» на местах. Он посоветовал Ассоциации муниципальных образований оценить работу каждого главы района Башкирии, после чего самые слабые из них должны уйти в отставку.

- У граждан много вопросов о системе назначения, подбора и ротации управленческих кадров. У нас ложилось так, что некоторые главы десятилетиями сидят на своих постах и покидают их лишь после громких скандалов, - заявил Хабиров.

Кроме того, он пояснил, что каждый из глав муниципалитетов должен ровняться на самого успешного в мире главу муниципалитета - Рудольфа Джулиани, экс-мэра Нью-Йорка.

-Он доказал, что даже в самом сложном и заброшенном муниципалитете можно улучишть ситуацию, - подытожил Хабиров.