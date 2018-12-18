2018-12-18T08:20:00+03:00
Политика

Радий Хабиров предложил оценить работу глав районов и отправить слабых в отставку

Об этом он заявил во время послания депутатам Курултая
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Фото: скриншот прямой трансляции БСТФото: скриншот прямой трансляции БСТ
Изменить размер текста:

Врио главы Башкирии Радий Хабиров предложил своеобразную «управленческую реформу» на местах. Он посоветовал Ассоциации муниципальных образований оценить работу каждого главы района Башкирии, после чего самые слабые из них должны уйти в отставку.

- У граждан много вопросов о системе назначения, подбора и ротации управленческих кадров. У нас ложилось так, что некоторые главы десятилетиями сидят на своих постах и покидают их лишь после громких скандалов, - заявил Хабиров.

Кроме того, он пояснил, что каждый из глав муниципалитетов должен ровняться на самого успешного в мире главу муниципалитета - Рудольфа Джулиани, экс-мэра Нью-Йорка.

-Он доказал, что даже в самом сложном и заброшенном муниципалитете можно улучишть ситуацию, - подытожил Хабиров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе в одном из домов батареи в подъезде заменили на полотенцесушители
Нам нечем дышать: уфимцы устроили давку в здании ГИБДД
У жительницы села под Уфой сын украл поросенка и 160 кг корма
В Уфе мошенники украли у пожилой семейной пары 230 тысяч рублей
Следователи проверят обстоятельства гибели 15-летней школьницы в Башкирии
Уфа вошла в тройку городов с самыми высокими новогодними елками
Лишенный прав автомобилист «собрал» в ДТП три автомобиля в Башкирии
В Уфе прекратили поиски 16-летнего подростка
19-летняя больная раком Юлия Емельянова из Башкирии стала героиней шоу «Попроси у неба»
В Уфе пропал без вести 64-летний Владислав Усанов
Евгения Машко пойдет на процедуру ЭКО, чтобы родить седьмого ребенка
Уфимским работникам ЖЭУ задолжали пять миллионов рублей
Житель Башкирии ответит за убийство, которое совершил пять лет назад
В Уфе разыскивают водителя «Дэу Нексии», который сбил ребенка и скрылся
В Стерлитамаке обнаружили мертвой 15-летнюю школьницу
Каринэ Хабирова помогла построить православный храм
В Уфе осудят брачного афериста, который представлялся успешным бизнесменом и обманул женщину
Сегодня в Уфе будет закрыта парковка перед Конгресс-холлом «Торатау»