Придавило тяжелыми мешками: житель Башкирии погиб на алмазных рудниках

18 Дек. 07:59 2018-12-18T07:59:20+03:00

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В сентябре прошлого года житель Башкирии уехал в Магадан, где устроился на предприятие, занимающееся добычей алмазов. В один день после окончания смены за рабочими не приехал служебный транспорт, поэтому на базу было решено возвращаться на «КамАЗе», загруженном тяжелыми мешками с геологическими пробами. Вот только у грузовика оказались неисправными тормоза, и на крутом повороте «КамАЗ» перевернулся: всех пассажиров насмерть придавило тяжелыми мешками.

Родственники погибшего рабочего из Башкирии обратились в суд с просьбой взыскать моральную компенсацию с предприятия, которому принадлежал грузовик.

- Октябрьский городской суд обязал предприятие выплатить истцам 3 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.