2018-12-18T07:59:20+03:00
Происшествия

Придавило тяжелыми мешками: житель Башкирии погиб на алмазных рудниках

Работодатель выплатит три миллиона семье погибшего
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

В сентябре прошлого года житель Башкирии уехал в Магадан, где устроился на предприятие, занимающееся добычей алмазов. В один день после окончания смены за рабочими не приехал служебный транспорт, поэтому на базу было решено возвращаться на «КамАЗе», загруженном тяжелыми мешками с геологическими пробами. Вот только у грузовика оказались неисправными тормоза, и на крутом повороте «КамАЗ» перевернулся: всех пассажиров насмерть придавило тяжелыми мешками.

Родственники погибшего рабочего из Башкирии обратились в суд с просьбой взыскать моральную компенсацию с предприятия, которому принадлежал грузовик.

- Октябрьский городской суд обязал предприятие выплатить истцам 3 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе в одном из домов батареи в подъезде заменили на полотенцесушители
Нам нечем дышать: уфимцы устроили давку в здании ГИБДД
У жительницы села под Уфой сын украл поросенка и 160 кг корма
В Уфе мошенники украли у пожилой семейной пары 230 тысяч рублей
Следователи проверят обстоятельства гибели 15-летней школьницы в Башкирии
Уфа вошла в тройку городов с самыми высокими новогодними елками
Лишенный прав автомобилист «собрал» в ДТП три автомобиля в Башкирии
В Уфе прекратили поиски 16-летнего подростка
19-летняя больная раком Юлия Емельянова из Башкирии стала героиней шоу «Попроси у неба»
В Уфе пропал без вести 64-летний Владислав Усанов
Евгения Машко пойдет на процедуру ЭКО, чтобы родить седьмого ребенка
Уфимским работникам ЖЭУ задолжали пять миллионов рублей
Житель Башкирии ответит за убийство, которое совершил пять лет назад
В Уфе разыскивают водителя «Дэу Нексии», который сбил ребенка и скрылся
В Стерлитамаке обнаружили мертвой 15-летнюю школьницу
Каринэ Хабирова помогла построить православный храм
В Уфе осудят брачного афериста, который представлялся успешным бизнесменом и обманул женщину
Сегодня в Уфе будет закрыта парковка перед Конгресс-холлом «Торатау»