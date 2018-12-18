2018-12-18T06:38:01+03:00
Общество

Для уфимцев открыли карту елочных базаров

Жители столицы смогут узнать, где купить лесную красавицу
Рустем АХУНОВ
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Власти Уфы организовали карту елочных базаровВласти Уфы организовали карту елочных базаровФото: Валерий ШАХОВ
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Администрация Уфы создала карту городских елочных базаров.

На специальном ресурсе муниципальные власти обозначили все легальные места, где жители и гости Уфы смогут купить новогоднее деревце. На момент написания заметки, в Уфе зарегистрирована 71 такая площадка. Чаще всего елочные базары устраивают перед крупными торговыми центрами, рынками, и на территории ярмарок.

- Отнеситесь к покупке елки ответственно, тогда она будет радовать вас во время всех новогодних каникул, - обратились к уфимцам представители городской администрации.

Увидеть список елочных базаров можно тут.

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