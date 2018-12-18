2018-12-18T06:18:07+03:00
Происшествия

В Башкирии молодого парня подозревают в убийстве своей зрелой подруги

Случай произошел в Чишминском районе
Рустем АХУНОВ
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Следком Башкирии расследует дело об убийстве 49-летней жительницы Чишминского районаСледком Башкирии расследует дело об убийстве 49-летней жительницы Чишминского района
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24-летнего жителя села Шингак-Куль подозревают в убийстве своей 49-летней подруги.

Началась история с того, что молодой человек пришел к своей взрослой подруге выпить. Как это часто бывает, собутыльники начали ругаться. В один момент он схватил нож, и несколько раз ударил женщину в живот и спину. После этого он поспешил скрыться с места преступления.

На шум драки в дом сбежались соседи, которые обнаружили тело и вызвали стражей порядка. Вскоре подозреваемого задержали.

Сейчас молодой человек находится под стражей. По факту убийства Следком Башкирии возбудил уголовное дело.

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