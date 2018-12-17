Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины
Двух молодых уфимцев подозревают в убийстве и поджоге.
По данным Следкома Башкирии, преступление они совершили 12 декабря. Молодые люди 18 и 21 года пришли в частный дом к 58-летнему жителю Калининского района и начали ругаться из-за того, что тот избил одного из них за кражу фотоаппарата. В один момент двое парней набросились на мужчину и избили его до смерти. После этого они подожгли в доме шторы, желая скрыть следы преступления.
Вскоре подозреваемых задержали благодаря совместным действиям оперативников МВД и Следкома Башкирии.
Сейчас молодые люди находятся под стражей. Сыщики продолжают выяснять все подробности происшествия.