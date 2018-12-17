2018-12-17T20:16:10+03:00
Происшествия

Двух молодых уфимцев подозревают в жестоком убийстве пожилого мужчины

Душегубы подожгли место преступления
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Двое молодых уфимцев жестоко избили мужчину и подожгли его домДвое молодых уфимцев жестоко избили мужчину и подожгли его дом
Изменить размер текста:

Двух молодых уфимцев подозревают в убийстве и поджоге.

По данным Следкома Башкирии, преступление они совершили 12 декабря. Молодые люди 18 и 21 года пришли в частный дом к 58-летнему жителю Калининского района и начали ругаться из-за того, что тот избил одного из них за кражу фотоаппарата. В один момент двое парней набросились на мужчину и избили его до смерти. После этого они подожгли в доме шторы, желая скрыть следы преступления.

Вскоре подозреваемых задержали благодаря совместным действиям оперативников МВД и Следкома Башкирии.

Сейчас молодые люди находятся под стражей. Сыщики продолжают выяснять все подробности происшествия.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки
Уфимских детей спасли от нашествия птиц
В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву
В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
Будущее телевидения уже наступило
В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший
Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах
У матери шестерых детей из Уфы хотят отнять детей из-за отсутствия документов
В Стерлитамаке на улице нашли гранату
Бывшего мэра Уфы Ирека Ялалова вызовут в суд
Радий Хабиров представил двух новых министров
В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек
Уфимский биатлонист Антон Бабиков все-таки поедет на следующий этап Кубка мира
В Башкирии ограбили десантника, пережившего обрушение казармы в Омске
Радий Хабиров о застройщиках: Работайте с теми, кто не в тюрьме сидит
В Башкирии объявляется штормовое предупреждение
В правительстве Башкирии рассказали, кому положены льготы и субсидии на вывоз мусора
В Башкирии в следующем году на ремонт подъездов потратят 1 млрд рублей
«Девочки застыли, обнявшись в кресле»: подробности пожара в Башкирии, в котором погибли три ребенка
Стало известно, сколько жители Башкирии будут платить за вывоз мусора
Радий Хабиров: На дорогах республики идет война
Радий Хабиров попросил чиновников рассказывать правду о смоге в Сибае
Радий Хабиров побывал в родной деревне
Что подарить на новый год 2019 идеи подарков
В Башкирии 63-летний мужчина погиб под колесами МАЗа
В Башкирии пропала 39-летняя Галина Рахматуллина
В Башкирии иномарка четыре раза перевернулась после неудачного обгона