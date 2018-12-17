Радий Хабиров создаст структуру, контролирующую правила парковки

СЕГОДНЯ 18:42 2018-12-17T18:42:23+03:00

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Радий Хабиров заявил о создании в республике структуры, которая контролирует правила парковки на газонах, сообщает правительственный портал «Башинформ».

О новой задумке врио главы региона рассказал во время поездки в Кумертау.

- Неправильно, когда люди паркуются на детских площадках и газонах. Мы создадим структуру, которая только и будет заниматься такими вещами. Скоро мы начнем наводить порядок и в этой сфере, рассказал Хабиров.

Помимо этого, врио предложил обустраивать во дворах жилых домов специальные «карманы», в которых местные жители смогут оставлять автомобили.

По словам Хабирова, республика получает от штрафов за парковку на газонах всего два миллиона рублей в год. Тогда как в Московской области ежегодный «доход» от работы контролирующих служб составляет пять миллиардов рублей.