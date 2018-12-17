2018-12-17T17:42:28+03:00
Общество

Уфимских детей спасли от нашествия птиц

В дело вмешались коммунальные службы
Рустем АХУНОВ
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Коммунальным службам удалось прогнать птицКоммунальным службам удалось прогнать птиц
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Детей из уфимского детского сада №29 спасли от необычной напасти – птиц, испачкавших игровую площадку на улице пометом, сообщает телеканал «Вся Уфа».

По данным журналистов, птицы облюбовали деревья возле детского сада еще несколько недель назад. Из-за большого количества пернатых, под деревьями скапливалось огромное количество помета. Руководству детского сада даже пришлось закрыть площадку с опасными антисанитарными условиями.

Оказалось, что деревья, на которых постоянно сидели птицы, гнилые. Коммунальные службы решили их спилить. Через некоторое время птицы перестали прилетать на привычное место.

Теперь дети вновь могут играть в безопасных условиях.

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