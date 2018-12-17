В Башкирии нашли 18 «ничейных» мигрантов
В Башкирии прокуратура обнаружила 18 нелегальных мигрантов.
По данным надзорного ведомства, 18 иностранных граждан устроили в одну из фирм республики как высококвалифицированных специалистов. Все документы, предоставленные в управление по вопросам миграции, были поддельными.
- Указанные лица никогда не работали в данной компании, а директор фирмы ничего не знал об их трудоустройстве, - сообщили в прокуратуре.
В итоге мигранты получили визы и продлили срок нахождения в России на три года. Помимо этого они могли продлить срок нахождения на территории страны по упрощенной схеме.
По факту организации нелегальной миграции в прокуратуре возбудили уголовное дело.