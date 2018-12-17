В Башкирии разыскивают 17-летнюю Илюзу Баишеву

СЕГОДНЯ 17:15 2018-12-17T17:15:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии полицейские разыскивают пропавшую 17-летнюю Илюзу Баишеву.

Известно, что в последний раз девушку видели на территории Дуванского района – в родной деревне Новохалилово. Пропавшая выходила на связь с близкими 10 ноября. Где сейчас находится девушка – неизвестно. Ориентировка на пропавшую Юлюзу появилась на сайте МВД Башкирии.

Приметы пропавшей: на вид 16-17 лет, рост 160 сантиметров, плотное телосложение, волосы ниже плеч, темные.

Если вы узнали эту девушку, пожалуйста, позвоните в полицию 102, или напрямую свяжитесь с сотрудниками, организовавшими поиски по телефону 8-999-742-00-17 или 8-965-640-39-13.