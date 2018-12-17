В Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус, есть погибший

СЕГОДНЯ 15:22 2018-12-17T15:22:24+03:00

На трассе в Башкирии столкнулись «Renault» и микроавтобус

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Сегодня, 17 декабря, в Баймакском районе Башкирии столкнулись «Renault» и пассажирский автобус «Mercedes».

По данным ГИБДД республики, ДТП произошло на 108 километре трассы Магнитогорск-Ира, недалеко от деревни Хасаново. Авария случиоась на одном из опасных поворотов дороги.

После удара легковой автомобиль выбросило с проезжей части. К сожалению, в аварии погиб 58-летний водитель «Renault». Известно, что микроавтобус следовал по маршруту Сибай-Баймак. В нем находились семь пассажиров. По имеющейся у сотрудников ГИБДД информации, никто из них не пострадал.

Сейчас автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП, и выясняют степень вины каждого из водителей.