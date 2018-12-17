2018-12-17T14:49:11+03:00
Происшествия

Стало известно, из-за чего мог случиться пожар, в котором погибли трое детей в Кандрах

Хозяйка дома часто выпивала
Рустем АХУНОВ
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Возгорание могло произойти по вине хозяйки дома, оставившей детей без присмотраВозгорание могло произойти по вине хозяйки дома, оставившей детей без присмотра
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Пожар в доме, где погибли трое детей в селе Кандры мог произойти из-за беспечности хозяйки дома.

По данным «Башкирского спутникового телевидения», хозяйка частного дома часто выпивала, несмотря на воспитание двоих детей. Помимо этого, образ жизни женщины привлекал внимание надзорных ведомств. Весьма вероятно, что одна из матерей могла оставить детей одних в запертом доме.

Замглавы администрации Туймазинского района рассказал журналистам, что погибшие дети не всегда посещали детский сад. В июле 2018 года в отношении хозяйки даже составили протокол. Помимо этого мать состояла на учете отдела по делам несовершеннолетних.

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