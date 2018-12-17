2018-12-17T14:07:08+03:00
Происшествия

В Стерлитамаке на улице нашли гранату

Снаряд оказался муляжом
Рустем АХУНОВ
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На стоянке в Башкирии обнаружили учебную гранатуНа стоянке в Башкирии обнаружили учебную гранату
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В Стерлитамаке на автомобильной стоянке нашли учебную гранату.

Известно, что подозрительный предмет на проспекте Октября обнаружили сотрудники Росгвардии. Стражи порядка немедленно сообщили о находке в дежурную часть. На место выехало подкрепление силовиков и аварийные службы.

К счастью, предмет не представлял реальной опасности. Саперы выяснили, что граната является учебной.

В пресс-службе Росгвардии напомнили, что при обнаружении подобных предметов необходимо сразу сообщать о находке стражам порядка. Нельзя пытаться поднять потенциально опасные предметы или разбирать их.

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