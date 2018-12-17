У матери шестерых детей из Уфы хотят отнять детей из-за отсутствия документов

СЕГОДНЯ 14:15 2018-12-17T14:15:31+03:00

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Многодетная мама из Уфы Евгения Гузенко рискует остаться без своих шести детей. Причина нелепа - у нее отсутствуют документы на жительство в России.

У женщины очень непростая судьба. В Башкирию Евгения переехала вместе со своими родителям из Казахстана, когда ей было всего 10 лет. Остановились они тогда в поселке Красный восход, что в Иглинском районе республики. После окончания школы она получила временное удостоверение личности, и с ним уехала на заработки в Сургут. Спустя некоторое время она вернулась в Уфу, и устроилась работать в физкультурно-оздоровительный центр. Тогда в ее жизни все еще было более ли менее нормально, она даже не догадывалась, что ее ожидать потом.

ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК

В башкирской столице девушка встретила гражданского супруга, а через некоторое время у пары появился первый ребенок. Девушка получала декретное пособие, а позже ее сократили. Евгения уверена, что произошло этого из-за отсутствия паспорта.

После этого героиня нашей истории узнала, что беременна во второй раз. На этот раз пара ожидала двойню. Перед родами Евгения переехала из Уфы в Красный восход. Там же и появились на свет малыши.

ДОКУМЕНТЫ ПРОПАЛИ!

К несчастью, в один момент в доме родственников Евгении случился пожар – у девушки сгорели все документы.

Уже после она безрезультатно пыталась восстановить документы. По данным портала RT, Евгения даже обращалась за помощью к экс-главе Башкирии Рустэму Хамитову. С огромным трудом ей удалось восстановить своей свидетельство о рождении и разрешение на временное проживание через посольство Казахстана.

Вскоре в семье появился четвертый ребенок, и семья переехала в Челябинск. Там Евгения вместе с гражданским супругом и детьми сняли квартиру. Вот только платить за нее они не смогли – риэлтор решила не отдавать свидетельство о рождении, которое Евгения оставила в качестве залога. Денег у семьи не было, поэтому молодые люди так и не смогли получить документ обратно.

ОСТАЛАСЬ ОДНА

После этого у Евгении родились еще двое малышей. Бедная многодетная мама не может даже получить материнский капитал из-за отсутствия паспорта. Помимо этого, женщину с шестью детьми бросил гражданский муж и теперь отказывается платить алименты.

В Уфе у Евгении шесть детей

Оставшись одна и без документов, Евгения попросила помощи у сестры. Женщины начали жить вместе с Советском районе Уфы. К ним стали приходить работники социальной службы.

Органы опеки предложили женщине отдать детей на воспитание в социальное учреждение. Однако сама Евгения отказывается соглашаться на такие условия. Троих детей она отдала на воспитание родственникам, а еще с тремя живет в уфимском кризисном центре (место, где оказывают помощь людям, попавшим в сложную ситуацию – прим. ред) Сотрудники центра отмечают, что Евгения следит за детьми и соблюдает режим дня.

МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

6 декабря Евегения начала восстанавливать утерянные документы. Вероятно, что ее малыши могут не попасть под условия выдачи материнского капитала.

Сейчас матери и ее детям помогают добровольцы.- Срок рассмотрения документов – два месяца. Потом я буду получать документы на гражданство. Если все они не будут готовы за полгода – я не смогу получить пособия на детей до полутора года.

- Опека действует формально. Если у мамы нет возможностей, они должны реагировать. Мать не хочет отказываться от детей, а оснований лишать ее родительских прав нет. Тяжело быть в такой ситуации, но она бьется до конца, - объяснила куратор группы волонтеров Людмила Кашапова.

Сама Евгения не хочет отдавать детей ни под каким предлогом.

- Может быть, отдать детей – это оптимальный вариант. Но поймите сердце любящей матери. Зайдите в Дом ребенка и посмотрите в глаза этих детей! В них тоска и грусть, - плачет многодетная мама.