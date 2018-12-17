Радий Хабиров представил двух новых министров
Сегодня во время оперативного совещания Радий Хабиров познакомил состав правительства республики с двумя новыми министрами.
Так, должность руководителя министерства финансов республики получила Лира Игтисламова, ранее занимавшая пост заместителя руководителя ведомства.
Руководителем минздрава Башкирии стал Максим Забелин, в начале карьеры успевший поработать хирургом-онкологом, а после трудившийся на руководящих должностях в федеральных ведомствах.
Помимо этого, Радий Хабиров представил нового главу госкомитета Башкирии по информатизации. Им стал Геннадий Разумикин. Ранее он работал генеральным директором уфимского радио «Булгар».