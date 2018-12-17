2018-12-17T12:44:07+03:00
Политика

Радий Хабиров представил двух новых министров

Врио главы Башкирии познакомил их с коллегами
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров представил правительству двух новых министровРадий Хабиров представил правительству двух новых министров
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Сегодня во время оперативного совещания Радий Хабиров познакомил состав правительства республики с двумя новыми министрами.

Так, должность руководителя министерства финансов республики получила Лира Игтисламова, ранее занимавшая пост заместителя руководителя ведомства.

Руководителем минздрава Башкирии стал Максим Забелин, в начале карьеры успевший поработать хирургом-онкологом, а после трудившийся на руководящих должностях в федеральных ведомствах.

Помимо этого, Радий Хабиров представил нового главу госкомитета Башкирии по информатизации. Им стал Геннадий Разумикин. Ранее он работал генеральным директором уфимского радио «Булгар».

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