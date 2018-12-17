В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 12:17 2018-12-17T12:56:15+03:00

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В Башкирии пять человек пострадали после столкновения ВАЗ 2114 и УАЗ.

По данным ГИБДД республики, авария произошла сегодня утром в Благовещенском районе республики. Известно, что автомобили столкнулись на 64 километре трассы Уфа-Янаул.

Судя по всему, один из автомобилей выехал на встречную полосу, из-за чего и произошло столкновение. В итоге обе машины выбросило за пределы дороги.

В ДТП пострадали пять человек – четверо пассажиров ВАЗ 2114 и водитель УАЗа. Сейчас на месте работают сотрудники госавтоинспекции, которые устанавливают все подробности аварии.