В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ пострадали пять человек
Авария случилась в Благовещенском районе
В Башкирии столкнулись ВАЗ 2114 и УАЗ
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В Башкирии пять человек пострадали после столкновения ВАЗ 2114 и УАЗ.
По данным ГИБДД республики, авария произошла сегодня утром в Благовещенском районе республики. Известно, что автомобили столкнулись на 64 километре трассы Уфа-Янаул.
Судя по всему, один из автомобилей выехал на встречную полосу, из-за чего и произошло столкновение. В итоге обе машины выбросило за пределы дороги.
В ДТП пострадали пять человек – четверо пассажиров ВАЗ 2114 и водитель УАЗа. Сейчас на месте работают сотрудники госавтоинспекции, которые устанавливают все подробности аварии.